Усиленные карантинные ограничения в Киеве могут продолжить даже после 16 апреля. Сделают это, если ситуация с распространением коронавирусной болезни не улучшится, а больницы столицы будут оставаться полностью заполненными пациентами с тяжелым течением COVID-19.

Об этом рассказал заместитель мэра Киева Валентин Мондриевский. По словам чиновника, сейчас спрогнозировать, как изменится ситуация за первую половину апреля, невозможно.

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Чиновник утверждает, что в КГГА вполне понимают, как карантин влияет на бизнес и экономику. Однако без карантина перейти к положительной динамике в больницах нельзя.

Локдаун могут продлить

Мы надеемся, что эти три недели карантина до 16 апреля уже начнут давать результаты, и у нас будет положительная динамика в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений,

– подчеркнул заместитель городского главы.

За минувшие сутки в Киеве официально внесли в статистику 1 110 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли от COVID-19 44 человека.

С 5 апреля в столице начинают действовать усиленные нормы карантина, которые предусматривают почти настоящий локдаун. Закрываются детские садики и школы, а транспорт будет перевозить только по спецпропускам.

Локдаун в Киеве: что было раньше

Усиленный карантин в Киеве действует с 20 марта. Из-за этого в столице действуют следующие ограничения:

Торгово-развлекательные центры не работают, кроме продуктовых магазинов, аптек, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Проводить религиозные мероприятия можно, если площадь помещения – не менее 10 квадратных метров на 1 человека.

Закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.

Под запрет попало проведение спортивных мероприятий со зрителями.

Запрещены массовые мероприятия – развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и тому подобное.

Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи. Без групповых занятий и по предварительной записи разрешена работа фитнес-залов.

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Главное об адаптивном карантине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала