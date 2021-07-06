После Atlas Weekend в метро Киева тысячи людей без масок устроили ужасную давку: видео

Серьезная давка возникла в подземном переходе и на входе на станцию метро "Выставочный центр" в Киеве ночью, 6 июля. Тысячи посетителей фестиваля Atlas Weekend в один момент ринулись к подземке.

Чрезвычайное происшествие произошло около 00:30 на станции "Выставочный центр" синей ветки метрополитена. По окончании первого дня фестиваля Atlas Weekend посетители побежали к ближайшей станции подземки.

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Хотя вход на станцию был ограничен для того, чтобы в холле метро не произошло давки, она образовалась в подземном переходе и на входе в вестибюль.

Отталкивали полицию и ломились на станцию

В первый и бесплатный для посещения день фестиваля на ВДНХ в Киеве собрались десятки тысяч людей. Для того чтобы добираться домой им было комфортнее, власти столицы продолжила работу метрополитена и наземного транспорта.

Кроме того, организаторы фестиваля пытались направить поток людей на соседние станции метрополитена, однако им это не удалось. Не слушали посетители Atlas Weekend и полицейских и работников подземки.

Вместо того чтобы разойтись по разным станциям, огромное количество людей ринулась к поздемному переходу ближайшей станции. Там оказалась открытой одна из дверей, куда и начала прорываться толпа.

Перегородить вход в вестибюль людям пытался только один полицейский, но его силой оттолкнули и прорвались внутрь.

Стоит отметить, что подавляющее большинство пассажиров подземки, которые устроили давку на "Выставочном центре", находились в помещении без масок. Впрочем, за соблюдением карантинных ограничений в столице вообще никто не следит.

Смотрите видео давки в метро "Выставочный центр" в Киеве: