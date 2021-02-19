В Киеве готовятся к возможному наводнению после снегопадов. В столице обещают резкое потепление на выходных – объекты возле Днепра могут оказаться в зоне подтопления.

Мэр столицы рассказал об этом во время брифинга.

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Исходя из прогнозов синоптиков, большого подтопления в столице быть не должно. Снег будет таять не так быстро, и вода в реках будет находиться в пределах нормы. Возможны проблемы возле объектов вблизи Днепра, но их не так много. Департаменту муниципальной безопасности и главам районов поручено подготовить все подразделения на случай наводнения,

– заявил Кличко.

Местные власти должны определить объекты, которые могут пострадать. Также поручили организовать оперативные штабы и проверить наличие техники, которую можно задействовать для преодоления последствий наводнения.

Синоптики обещают, что в ближайшие выходные ожидается потепление. 20 февраля температура воздуха поднимется в западных областях, а в воскресенье – по всей Украине.