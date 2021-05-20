Прорыв произошел возле библиотеки Вернадского – крупнейшего книгохранилища Украины. По словам очевидцев, первые струи воды достигали почти 50 метров.
Напомним В Киеве на Демеевской площади поднялся огромный фонтан
Последствия прорыва на "Демеевской"
Под сильным давлением воды камни, асфальт и грязь просто разбросало на все стороны. Пострадавшие авто были припаркованы рядом. Куски асфальта и камни летели по улице, попадая в окна авто.
Камни разбили стекла и даже побили кузова. В целом в соцсетях отмечают, что пострадали 10 – 12 авто.
Поврежденные авто во время прорыва на "Демеевской" / Фото dtp.kiev.ua
Первые секунды струя воды доходила даже до 50 метров в высоту.
На место сразу после масштабной аварии приехала целая группа коммунальщиков. На месте вырыли большой котлован и начали ремонтные работы.
Коммунальщики на месте прорыва у библиотеки Вернадского / Фото dtp.kiev.ua
Что известно о прорыве на "Демеевской"
- Авария произошла в 14:48 во время гидравлических испытаний теплосетей.
- Вода достигала входа Национальной библиотеки имени Вернадского, однако само здание не повредила.
- Поврежденный трубопровод эксплуатируется 43 года.
- В связи с аварией на многих улицах района не будет горячей воды.