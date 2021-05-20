Последствия прорыва: горячий 50-метровый гейзер на "Демеевской" разбил 10 авто

На Голосеевском проспекте в Киеве произошел масштабный прорыв теплотрассы во время испытания сетей. К счастью, никто из людей чудом не пострадал, но струи воды и камни повредили 10 авто.

Прорыв произошел возле библиотеки Вернадского – крупнейшего книгохранилища Украины. По словам очевидцев, первые струи воды достигали почти 50 метров.

Напомним В Киеве на Демеевской площади поднялся огромный фонтан

Последствия прорыва на "Демеевской"

Под сильным давлением воды камни, асфальт и грязь просто разбросало на все стороны. Пострадавшие авто были припаркованы рядом. Куски асфальта и камни летели по улице, попадая в окна авто.

Камни разбили стекла и даже побили кузова. В целом в соцсетях отмечают, что пострадали 10 – 12 авто.

Поврежденные авто во время прорыва на "Демеевской" / Фото dtp.kiev.ua

Первые секунды струя воды доходила даже до 50 метров в высоту.

На место сразу после масштабной аварии приехала целая группа коммунальщиков. На месте вырыли большой котлован и начали ремонтные работы.



Коммунальщики на месте прорыва у библиотеки Вернадского / Фото dtp.kiev.ua

Что известно о прорыве на "Демеевской"