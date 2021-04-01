Постачали наркотики до СІЗО: у Києві викрили велике угрупування – фото
Правоохоронці викрили групу з 13 зловмисників, які займалися постачанням наркотичних речовин до Лук'янівського слідчого ізолятора. Очолював бізнес один з фігурантів кримінальної справи, що наразі перебуває в СІЗО.
Источник:поліція Києва
6 зловмисників, яких підозрюють у розповсюдженні заборонених речовин, затримали на гарячому, під час спроби перекинути згортки з наркотиками через паркан Лук'янівки. До спецоперації долучили кінологів та спецпризначенців. Ще 7 учасників угрупування перебували під вартою у СІЗО.
Дивіться також У Києві нетверезий водій Audi відчайдушно тікав від поліції та влаштував ДТП: відео
Знайшли міну та гранату
Поліцейські провели обшуки в приміщеннях СІЗО / Фото поліції Києва
Як зазначили правоохоронці, перед затриманням слідчі знали, що до складу наркобізнесу входило 13 осіб.
Організатором був 30-річний засуджений за вбивство дитини. В ізоляторі він позиціонував себе "смотрящим", та мав у підпорядкуванні 6 зловмисників.
Згідно з матеріалами провадження, спільники, які перебували на волі, мали зберігати наркотики та перекидати їх через паркан. Інші підозрювані займалися розповсюдженням їх серед ув'язнених.
Під час обшуків у камерах ізолятора та у помешканнях фігурантів справи правоохронці вилучили:
- 31 пігулку невідомого походження;
- 8 пакунків з марихуаною;
- 11 згортків з кристалоподібною речовиною;
- 1 згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- міну та гранату.
Правоохоронці готують повідомлення про підозру 6 учасникам угрупування. Інші 7 вже отримали статус підозрюваних. Незабаром затриманим обиратимуть запобіжний захід.
Серед затриманих за розповсюдження наркотиків – 4 чоловіка та 2 жінки / Фото поліції Києва
Поделиться новостью