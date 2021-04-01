Правоохоронці викрили групу з 13 зловмисників, які займалися постачанням наркотичних речовин до Лук'янівського слідчого ізолятора. Очолював бізнес один з фігурантів кримінальної справи, що наразі перебуває в СІЗО.

6 зловмисників, яких підозрюють у розповсюдженні заборонених речовин, затримали на гарячому, під час спроби перекинути згортки з наркотиками через паркан Лук'янівки. До спецоперації долучили кінологів та спецпризначенців. Ще 7 учасників угрупування перебували під вартою у СІЗО.

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Якщо провину зловмисників визнає суд, їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Знайшли міну та гранату



Поліцейські провели обшуки в приміщеннях СІЗО / Фото поліції Києва

Як зазначили правоохоронці, перед затриманням слідчі знали, що до складу наркобізнесу входило 13 осіб.

Організатором був 30-річний засуджений за вбивство дитини. В ізоляторі він позиціонував себе "смотрящим", та мав у підпорядкуванні 6 зловмисників.

Згідно з матеріалами провадження, спільники, які перебували на волі, мали зберігати наркотики та перекидати їх через паркан. Інші підозрювані займалися розповсюдженням їх серед ув'язнених.

Під час обшуків у камерах ізолятора та у помешканнях фігурантів справи правоохронці вилучили:

31 пігулку невідомого походження;

8 пакунків з марихуаною;

11 згортків з кристалоподібною речовиною;

1 згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору;

міну та гранату.

Правоохоронці готують повідомлення про підозру 6 учасникам угрупування. Інші 7 вже отримали статус підозрюваних. Незабаром затриманим обиратимуть запобіжний захід.



Серед затриманих за розповсюдження наркотиків – 4 чоловіка та 2 жінки / Фото поліції Києва