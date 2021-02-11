Потолок Киевского городского совета не выдержал нагрузки и начал протекать. Произошло все 11 февраля непосредственно в зале, где заседают депутаты.

Депутат Киевсовета Леонид Емец опубликовал в соцсети фейсбук красноречивые фото, ставшие своеобразной иллюстрацией беспомощности столицы перед стихией, которая на нее обрушилась.

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Как выяснилось, протекание крыши здания Киевсовета – дело привычное.

Специфика конструкции

По словам управляющего делами секретариата Игоря Хацевича, подобная проблема возникает из-за специфической конструкции потолка здания.

Еще в конце 2018 года был разработан проект реставрации крыши, который должен снять такие проблемы, но из-за выборов 2019 и 2020 годов и карантина он, к сожалению, так и не начал реализоваться. Надеюсь в ближайшее время проект будет реализован, правда, на это нужна значительная сумма. Рассчитываем на поддержку в зале,

– отметил чиновник.

Поэтому, поскольку проводить ремонтные работы фактически невозможно, проблему решили довольно своеобразно – под капли воды подставили ведро.