В Голосеевском районе Киева произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир 22-этажного дома. Пострадали 2 человека, среди них – ребенок.

Возгорание произошло утром 13 февраля в многоэтажке на улице Академика Вильямса, 19/14. Площадь пожара достигала 70 квадратных метров, его причину устанавливают правоохранители.

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Подробности о пожаре

Пожарные установили, что пожар возник в квартире на 4 этаже. Она выгорела полностью, кроме этого – закопченные также потолок и стены в общем коридоре.

Спасатели не сразу смогли добраться до места пожара. Ведь возле дома были припаркованы авто, из-за плохой погоды их пришлось отбуксировать.



Жители помогали разблокировать проезд / Фото ГСЧС



Пожар вспыхнул в Голосеевском районе Киева / Фото ГСЧС

Пожар локализован в 6:54, а уже в 07:08 его удалось ликвидировать. Из дома на безопасное расстояние вывели 16 человек, среди них - 4 детей. На месте работали 49 чрезвычайников.

Что известно о пострадавших

46-летний владелец квартиры, в которой возник пожар, получил ожоги рук. Его госпитализировали в Киевский ожоговый центр.

У девочки 2015 года рождения было подозрение на отравление продуктами горения. После осмотра медиков родители отказались от ее госпитализации.

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