В Буче 23 марта днем произошел пожар – загорелся трансформатор на улице Героев Майдана. Поэтому весь центр города остался без света.

Причина пожара пока неизвестна. Это произошло около 17:00. Читайте также В Киеве на Позняках дотла сгорело такси Bolt: фото Что известно о пожаре в Буче На место прибыли спасатели ГСЧС и полиция.

Огонь довольно сильно охватил сооружение.

Трансформаторная расположена посреди двора в жилом квартале. Вокруг гуляли дети. Информации о пострадавших нет.

Задымление было довольно большое – его наблюдали с балконов во многих местах Бучи.

Пожар в Буче / фото poglyad.tv