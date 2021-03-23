На Киевщине в Буче горел трансформатор: центр города без электричества
В Буче произошел пожар / 24 канал
В Буче 23 марта днем произошел пожар – загорелся трансформатор на улице Героев Майдана. Поэтому весь центр города остался без света.
Источник:24 канал
Причина пожара пока неизвестна. Это произошло около 17:00.
Читайте также В Киеве на Позняках дотла сгорело такси Bolt: фото
Что известно о пожаре в Буче
- На место прибыли спасатели ГСЧС и полиция.
- Огонь довольно сильно охватил сооружение.
- Трансформаторная расположена посреди двора в жилом квартале. Вокруг гуляли дети. Информации о пострадавших нет.
- Задымление было довольно большое – его наблюдали с балконов во многих местах Бучи.
Пожар в Буче / фото poglyad.tv
Поделиться новостью