В Киеве произошло возгорание в доме престарелых 12 марта. Огонь вспыхнул на крыше помещения, на улице Лесозащитной в Подольском районе столицы.

Пожар возник около шести утра. В это время в трехэтажном здании находились 65 пожилых людей. Их и 15 человек персонала пришлось эвакуировать на первый этаж.

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Пожар удалось локализовать за час

Уже через час пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, в 7:17 с огнем справились окончательно.

К тушению пожара привлекли 35 спасателей и 8 единиц техники. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В Харькове произошел смертельный пожар в доме престарелых

Отметим, что в Харькове 21 января случился смертельный пожар в доме престарелых. Огонь унес жизни 16 человек, еще 11 пострадали. Администратора, владельца и арендатора дома взяли под стражу. Из-за трагедии подобные заведения начали проверять по всей Украине.