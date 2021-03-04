Киевская полиция опубликовала кадры оперативной съемки спасения 2 человек, которые чуть не погибли в гараже. Там они организовали своеобразную сауну и угорели от дыма, когда произошел пожар.

На месте работали полиция, пожарные, а также скорая.

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Благодаря слаженным действиям этих служб удалось сохранить жизни людей.

Правоохранители подчеркнули, что обычно подробности тяжелой и опасной работы остаются за кадром и люди, которые не знакомы со службой, даже не догадываются, как это все происходит. Именно поэтому в полиции и решили опубликовать оперативную съемку.

В Киеве полиция и пожарные спасли людей: смотрите видео

Ранее сайт 24 канала писал, что это было 27 февраля на улице Радунской, 3, что на Троещине.