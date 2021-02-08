Киевляне собирают деньги, чтобы помочь восстановить сгоревшее кафе "Bistro Bistro"
В Киеве собирают деньги на восстановление сгоревшего кафе "Bistro Bistro" на улице Ивана Франко. Пожар произошел в воскресенье – 7 февраля.
Источник:фейсбук Дмитрия Булатова
В сети фейсбук посетители кафе призывают помочь его владельцу. В частности общественный активист Дмитрий Булатов отмечает, что это замечательное заведение, который очень любят киевляне.
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Творящий и несущий в массы самые вкусные хот-доги Yan Monastyrskyy попал в крепкую передрягу. Сгорело Bistro Bistro на Франка. Атмосферное место с добрым человеком у руля. Что такое эмпатии и взаимовыручка все мы знаем хорошо. И ценность подставленого плеча нам украинцам известна, как никому. Давайте поддержим Яшу финансово,
– пишет Булатов.
По его словам, каждый донат, каждое действие, каждый шаг приблизят реновацию "Bistro Bistro" и помогут Яше запустить для всех нас вкусную гастро-точку окутанную тонким и нежным чувством юмора.
Люди присылают деньги на карту monobank 5375414104932198.
В Киеве сгорело кафе "Bistro Bistro": что известно
Сообщение о возгорании поступило в 13:14. Пожар вспыхнул на улице Ивана Франко, 27/31.
На место пожара сразу же выехали 3 единицы пожарно-спасательной техники, а также 12 спасателей. Пожарные установили, что возгорание возникло в 5-этажном жилом доме на цокольном этаже в заведении общественного питания, на кухне.
Пожар удалось локализовать в 13:35, а уже через 20 минут его ликвидировали.
Есть ли пострадавшие
Спасатели вывели из задымленного помещения 5 человек. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Пожар в кафе в Киеве / Фото ГСЧС
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