В Киеве собирают деньги на восстановление сгоревшего кафе "Bistro Bistro" на улице Ивана Франко. Пожар произошел в воскресенье – 7 февраля.

В сети фейсбук посетители кафе призывают помочь его владельцу. В частности общественный активист Дмитрий Булатов отмечает, что это замечательное заведение, который очень любят киевляне.

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Творящий и несущий в массы самые вкусные хот-доги Yan Monastyrskyy попал в крепкую передрягу. Сгорело Bistro Bistro на Франка. Атмосферное место с добрым человеком у руля. Что такое эмпатии и взаимовыручка все мы знаем хорошо. И ценность подставленого плеча нам украинцам известна, как никому. Давайте поддержим Яшу финансово,

– пишет Булатов.

По его словам, каждый донат, каждое действие, каждый шаг приблизят реновацию "Bistro Bistro" и помогут Яше запустить для всех нас вкусную гастро-точку окутанную тонким и нежным чувством юмора.

Люди присылают деньги на карту monobank 5375414104932198.

В Киеве сгорело кафе "Bistro Bistro": что известно

Сообщение о возгорании поступило в 13:14. Пожар вспыхнул на улице Ивана Франко, 27/31.

На место пожара сразу же выехали 3 единицы пожарно-спасательной техники, а также 12 спасателей. Пожарные установили, что возгорание возникло в 5-этажном жилом доме на цокольном этаже в заведении общественного питания, на кухне.

Пожар удалось локализовать в 13:35, а уже через 20 минут его ликвидировали.

Есть ли пострадавшие

Спасатели вывели из задымленного помещения 5 человек. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Пожар в кафе в Киеве / Фото ГСЧС