В Киеве бойцы ГСЧС спасли 3 человек – вывели их из пылающей квартиры. Пожар произошел в ночь на 29 марта на проспекте Академика Глушкова, 37.

Огонь возник на 9 этаже 21-этажного жилого дома в Голосеевском районе столицы. Дежурная служба ГСЧС получила сообщение в 01:18.

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Людей выводили в противогазах

Спасатели, прибывшие на место, увидели, что из одной квартиры идет дым. Они сразу приступили к ликвидации пожара.

В квартире были люди, которые самостоятельно не могли покинуть помещение – им надели противогазы и вывели во двор по лестничной клетке.

Имущество спасти не удалось

Впрочем, пока пожарные спасали людей, мебель и техника сгорели. Сообщается, что полностью были уничтожены огнем 2 дивана и телевизор. Также частично повреждены деревянная мебель, закопчены стены и потолок комнаты.

К счастью, никто не пострадал. Причины пожара будет устанавливать специальная комиссия.

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