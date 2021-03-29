В Киеве произошел ночной пожар в многоэтажке: удалось спасти 3 человек
В Киеве бойцы ГСЧС спасли 3 человек – вывели их из пылающей квартиры. Пожар произошел в ночь на 29 марта на проспекте Академика Глушкова, 37.
Источник:ГСЧС
Огонь возник на 9 этаже 21-этажного жилого дома в Голосеевском районе столицы. Дежурная служба ГСЧС получила сообщение в 01:18.
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Людей выводили в противогазах
Спасатели, прибывшие на место, увидели, что из одной квартиры идет дым. Они сразу приступили к ликвидации пожара.
В квартире были люди, которые самостоятельно не могли покинуть помещение – им надели противогазы и вывели во двор по лестничной клетке.
Имущество спасти не удалось
Впрочем, пока пожарные спасали людей, мебель и техника сгорели. Сообщается, что полностью были уничтожены огнем 2 дивана и телевизор. Также частично повреждены деревянная мебель, закопчены стены и потолок комнаты.
К счастью, никто не пострадал. Причины пожара будет устанавливать специальная комиссия.
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Масштабные пожары в Киеве
- 24 марта в центре Киева вспыхнул пожар в ресторане "Бездельники". Огонь охватил около 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
- В тот же день загорелось здание супермаркета в Шевченковском районе. Выгорело более 100 квадратных метров, в том числе – торговые точки, пристроенные к зданию.
- Еще один пожар произошел 23 марта в доме на Лесном массиве. Загорелся балкон. На момент возникновения пожара хозяева были дома, они не пострадали.
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