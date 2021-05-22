В сети сообщили, что на место происшествия уже прибыли пожарные. По информации ГСЧС, по состоянию на 15:30 пожар уже ликвидировали.

Читайте также На Позняках в Киеве почти полностью сгорел ресторан: видео

В комментарии 24 каналу в ГСЧС уточнили, что пожар не был масштабным. Огонь охватил площадь в около 30 квадратных метров.

Загорелось что-то возле магазина, расположенного по этому адресу. Что именно – пока еще выясняют чрезвычайники.

Пожар на Жилянской в Киеве: смотрите видео

Пожар в здании "Эпицентра" в Киеве

Утром этого же дня, 22 мая, произошел пожар в 10-этажном административном здании в Святошинском районе Киева. Оно принадлежит компании "Эпицентр".

По состоянию на 06:50 площадь пожара составляла около 200 метров квадратных. Пожар локализовали в 07:10, а полностью ликвидировали еще через уже в 07:32.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причину пожара пока устанавливают.