На Киевщине пожар унес жизнь ребенка

В Киевской области в ночь на 5 июня произошел пожар в двухэтажном доме. В результате возгорания погиб 13-летний мальчик.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что информация о пожаре в городе Сквира по улице Шолом-Алейхема поступила около 01:00.

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Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит двухэтажный дом. Менее чем через час, в 1:52, пламя удалось локализовать, а полностью ликвидировали его в 2:52.

В 2:26 найдено тело ребенка, погиб мальчик 2008 года рождения,

– добавили в ГСЧС.

К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава. Причины инцидента на данный момент устанавливаются.



Пожар в Киевской области унес жизнь ребенка / Фото пресс-службы ГСЧС

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