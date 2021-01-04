Пожар в "Укррыбе": в Киеве горело офисное здание
В Киеве 4 января горело офис предприятия "Укррыба". На место прибыло много спасателей, ведь рядом с огнем есть холодильник, в котором очень много аммиака – он может взорваться.
Возгорание произошло в административной части помещения – там из окон вырывается огонь и задымляется улица. Об этом сообщает Укринформ.
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Сейчас детали пожара неизвестны – журналисты знают лишь то, что горит офисное здание ЧАО "Укррыба" на Воздухофлотском проспекте, 66.
На месте пожара работали спасатели ГСЧС – огонь потушили за 4 минуты.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло на 2-этаже в офисном помещении.
Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.
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