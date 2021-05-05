Единственный пожарный гидрант, расположенный рядом, не выдавал нужного давления, пожарные были вынуждены прокладывать рукавную линию еще и в другую сторону до водоема на километровую дистанцию. Также для подвоза воды была привлечена дополнительная техника.

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Детали пожара

К тому же старое здание имело деревянные покрытие, перекрытие и перегородки между комнатами, поэтому огонь распространялся очень быстро.

Пламенем охватило крышу двухэтажного жилого дома, а также квартиры на 1-м и 2-м этажах.

Во время ликвидации пожара в одной из комнат на втором этаже, где и возник пожар, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, без признаков жизни.

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Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.