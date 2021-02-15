В Киеве 14 февраля в День Валентина пожарные ГСЧС устроили фотозону на Софиевской площади и раздавали шарики в виде сердец. А один из них заманил свою девушку на мероприятие и сделал ей предложение руки и сердца.

Романтические фото и видео опубликовали на сайте службы.

Читайте также И будто возле тебя, и забывал хоть немного о войне: военный с передовой написал любимой стих

Люди привыкли относиться к пожарно-спасательной технике с опаской, но в этот день появление большой красной машины стало неожиданностью для киевлян и гостей столицы.

Бойцы ГСЧС в униформе раздавали шарики в форме сердец и предлагали сфотографироваться с ними.

Изюминкой же праздника стало признание молодого начальника Кирилла Ганчева своей девушке. Она как раз спешила на Софийскую площадь привезти парню удостоверение, которое он вроде бы забыл дома,

– говорится в сообщении ГСЧС.

"Заманив" любимую в обустроенную как раз для этого события фотозону, парень предложил ей руку и сердце и услышал от своей Анны такое долгожданное "Да!".

В День Валентина в Киеве пожарные устроили акцию: смотрите фото

Также пресс-служба ГСЧС опубликовала видео об этом мероприятии