Очередная смертельная авария произошла 16 апреля на улице Ревуцкого в Киеве. Маршрутное такси №407 насмерть сбила женщину-пешехода.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Там работают следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента. По факту гибели женщины-пешехода правоохранители должны открыть уголовное производство.

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Если водителя маршрутки признают виновным в совершении ДТП, которое привело к смерти человека, ему грозит от 3 до 8 лет заключения с запретом управлять транспортными средствами на 3 года после освобождения.

Что известно о гибели женщины под колесами маршрутки в Киеве



Все обстоятельства происшествия выясняют следователи / Фото dtp.kiev.ua

Авария произошла около 12:00 на улице Ревуцкого. Маршрутка №407 ехала в направлении улицы Вишняковской, когда сбила женщину.

В полиции говорят, что потерпевшая стояла у пешеходного перехода, однако удар пришелся в центральную часть лобового стекла автобуса, а само сбитие произошло, судя по всему, в крайней левой полосе для движения.

Уже после столкновения с женщиной транспортное средство проехало почти 50 метров и остановилось возле следующего пешеходного перехода. Скорость маршрутки могла быть достаточно большой.



Женщина умерла на месте / Фото dtp.kiev.ua

На месте ДТП работали медики скорой, однако помочь женщине они ничем не могли. Врачам пришлось лишь констатировать смерть потерпевшей. За рулем автобуса находился 60-летний мужчина.

Задержат ли правоохранители водителя маршрутки, неизвестно. Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия.