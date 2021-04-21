Жесткая авария, в которой пострадали люди, произошла в Дарницком районе Киева на улице Здолбуновской. Мотоцикл на полном ходу влетел в кроссовер службы охраны.

В результате ДТП медикам скорой пришлось госпитализировать пилота двухколесного транспорта. Также, по предварительным данным, травмы получил один из охранников, который находился в Renault Duster.

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По неподтвержденной информации, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения как пилотом мотоцикла, так и водителем кроссовера.

Что известно об аварии с участием мотоцикла в Киеве



Владельца мотоцикла отвезли в больницу / dtp.kiev.ua

ДТП произошло ночью 21 апреля на улице Здолбуновской недалеко от гипермаркета "Ашан".

Машина охранников выехала на полосу, которая разрешает поворачивать направо, с полосы, где разрешено движение только прямо.

При этом мотоциклист, вероятно, значительно превысил разрешенную скорость.

От удара двухколесный транспорт получил серьезные повреждения. Внедорожнику же досталось очень сильно. В результате столкновения у Renault помялись двери, стойка и порог.

На месте происшествия работали врачи и следователи. Кто именно нарушил правила дорожного движения, и из-за чего произошла авария, выясняют полицейские.



Удар был очень сильным / Фото dtp.kiev.ua