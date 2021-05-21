На Позняках в Киеве почти полностью сгорел ресторан: видео

Довольно серьезный пожар произошел в ресторане "Кара-Кум" на улице Срибнокольской в Киеве ночью 21 мая. Чтобы потушить пламя, пожарным понадобилось почти 2 часа.

Информация о пожаре поступила спасателям в 1:21, после чего на место происшествия выехали 5 единиц спецтехники и 23 работника ГСЧС. Когда пожарные приехали, заведение уже было почти все охвачено огнем.

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Все работники и посетители ресторана, к счастью, успели вовремя выбежать оттуда.

Сгорело все

От ресторана мало чего осталось / Фото ГСЧС Киева

Возгорание распространилось на площади 40 квадратных метров. Чтобы локализовать пожар, спасателям понадобилось 37 минут. В 2:50 огонь полностью потушили.

В результате пожара сгорела терраса заведения, повреждены двери и окна, аудиосистемы, электропечи, электроплиты и вентиляционные шахты. Также обгорели стены и потолок ресторана.

Сколько убытков понесли владельцы заведения, неизвестно.

На месте происшествия работали полицейские, которые будут выяснять, из-за чего именно произошел пожар.

Смотрите видео пожаров в ресторане "Кара-Кум" в Киеве: