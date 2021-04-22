Довольно жесткая авария произошла ночью в Дарницком районе столицы ночью 22 апреля. Водитель внедорожника Land Rover спровоцировал ДТП с участием еще двух легковушек.

После ДТП его виновник пытался скрыться. Задерживать его пришлось владельцам пострадавших авто. Затем злоумышленника передали полицейским.

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Как выяснили правоохранители, водитель "британца" был нетрезв.

Догнал на светофоре

Авария произошла на улице Ревуцкого, когда светофор показывал красный сигнал.

Вместо того, чтобы остановиться и проехать как это предусмотрено правилами дорожного движения, владелец Land Rover разогнался и влетел в заднюю часть Renault.

"Француза" отбросило в Skoda.



Land Rover влетел в Renault Logan / Фото dtp.kiev.ua

В результате столкновений никто из водителей и пассажиров не пострадал. Однако водитель внедорожника решил покинуть место аварии. Чтобы ему не удалось это сделать, водители Skoda и Renault провели общественное задержание.

Один из свидетелей инцидента снимал события на видео, но водитель Land Rover начал буянить и разбил ему телефон.

Закончилось все приездом полиции. Прибывшие на место правоохранители проверили водителя на состояние опьянения. Драгер показал 1,8 промилле алкоголя в его крови.

Смотрите видео с места аварии на Позняках в Киеве:

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