На Позняках в Киеве водитель Land Rover спровоцировал масштабное ДТП и пытался скрыться – видео
Довольно жесткая авария произошла ночью в Дарницком районе столицы ночью 22 апреля. Водитель внедорожника Land Rover спровоцировал ДТП с участием еще двух легковушек.
Источник:dtp.kiev.ua
После ДТП его виновник пытался скрыться. Задерживать его пришлось владельцам пострадавших авто. Затем злоумышленника передали полицейским.
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Как выяснили правоохранители, водитель "британца" был нетрезв.
Догнал на светофоре
- Авария произошла на улице Ревуцкого, когда светофор показывал красный сигнал.
- Вместо того, чтобы остановиться и проехать как это предусмотрено правилами дорожного движения, владелец Land Rover разогнался и влетел в заднюю часть Renault.
- "Француза" отбросило в Skoda.
Land Rover влетел в Renault Logan / Фото dtp.kiev.ua
В результате столкновений никто из водителей и пассажиров не пострадал. Однако водитель внедорожника решил покинуть место аварии. Чтобы ему не удалось это сделать, водители Skoda и Renault провели общественное задержание.
Один из свидетелей инцидента снимал события на видео, но водитель Land Rover начал буянить и разбил ему телефон.
Закончилось все приездом полиции. Прибывшие на место правоохранители проверили водителя на состояние опьянения. Драгер показал 1,8 промилле алкоголя в его крови.
Смотрите видео с места аварии на Позняках в Киеве:
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