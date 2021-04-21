Жорстка аварія, в якій постраждали люди, сталася у Дарницькому районі Києва на вулиці Здолбунівській. Мотоцикл на повному ходу влетів у кросовер служби охорони.

Внаслідок ДТП медикам швидкої довелося госпіталізувати пілота двоколісного транспорту. Також, за попередніми даними, травми отримав один з охоронців, який перебував у Renault Duster.

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За непідтвердженою інформацією, аварія сталася через порушення правил дорожнього руху як пілотом мотоциклу, так і водієм кросовера.

Що відомо про аварію за участю мотоциклу у Києві



Власника мотоцикла відвезли до лікарні / dtp.kiev.ua

ДТП сталося вночі 21 квітня на вулиці Здолбунівській поблизу з гіпермаркетом "Ашан".

Автівка охоронців виїхала на смугу, яка повертати направо зі смуги, де дозволено рух лише прямо.

При цьому мотоцикліст, ймовірно, значно перевищив дозволену швидкість.

Від удару двоколісний транспорт зазнав серйозних ушкоджень. А от позашляховику дісталося дуже сильно. Внаслідок зіткнення у Renault пом'ялися двері, стійка та поріг.

На місці події працювали лікарі та слідчі. Хто саме порушив правила дорожнього руху, та через що сталася аварія, з'ясовують поліцейські.



Удар був дуже сильним / Фото dtp.kiev.ua