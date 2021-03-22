На электронный адрес полиции Киева 22 марта поступило сообщение о минировании территории возле админздания на улице Грушевского. Речь идет о самодельной взрывчатке. Пока неизвестно, что это за здание.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании. Там работают оперативники, кинологи и взрывотехники. Также на место происшествия прибыли спасатели.

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Как именно проходят поиски

Специалисты осматривают территорию возле здания. Также проверяют автомобили, которые находятся рядом.

Кроме этого, полиция пытается установить личность "минера". Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Какое наказание "минеру" возможно

Если взрывчатку не найдут, вероятнее всего нарушения будут классифицировать, как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Статья за такое нарушение предусматривает от 2 до 6 лет тюрьмы.

Обратите внимание! 22 марта также сообщили электронным письмом о минировании здания Полтавской ОГА. После тщательной проверки, правоохранители там не нашли ни одного взрывного устройства.