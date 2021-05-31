На правом берегу Киева планируют открыть центр вакцинации: в КГГА назвали сроки

Желающих вакцинироваться против коронавируса в Киеве больше, чем в других городах, где заработали соответствующие центры. В то же время, центр иммунизации планируют открыть на правом берегу столицы.

Желание киевлян вакцинироваться сейчас является хорошим сигналом для властей города в части организации работы в частности. Об этом рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Паворозник.

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Он отметил, что 30 мая желающих прививаться было даже больше, чем 29 мая, когда количество соответствующих лиц также была немалой. Однако, Николай Паворозник пояснил, что все будет зависеть исключительно от Министерства здравоохранения, от количества вакцин, которые предоставят городу.

"Вопрос не стоит даже и в количестве таких центров вакцинации. С организацией работы соответствующим образом нужно работать, потому что мы столкнулись с тем, что пришло очень много людей, которые не записаны в Дии и не получили звонки или сообщения", – рассказал Паворозник.

По его словам, на следующие выходные планируют увеличить количество бригад, которые непосредственно делают вакцинацию.

Когда планируют открыть дополнительные центры

Первый заместитель председателя КГГА рассказал, что вскоре начнут вакцинацию работников образования. Он добавил, что сначала откроют примерно 10 соответствующих центров вакцинации в районах: в спортивных залах школ, будут вакцинировать исключительно работников образования – учителей и технических работников школ и детсадов в частности.

Вроде того, что было в МВЦ – мы примем сегодня – завтра (31 мая – 1 июня – 24 канал) решение, чтобы еще один такой центр был открыт на правом берегу Киева,

– сообщил Николай Паворозник.

Он добавил, что сообщить о соответствующей локации могут уже до 2 июня.

Николай Паворозник о центрах вакцинации в Киеве: смотрите видео

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