Об этом мэр Киева сказал на брифинге. Он заверил, что таким образом на него психологически давят.

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"У меня стоит камера видеонаблюдения. Я видел, как сотрудники правоохранительных органов стучали и звонили именно в мою дверь. Более того, соседка также говорит, что они спрашивали, где Кличко", – рассказал он.

Случайность? У меня большие сомнения. Я считаю это психологическим давлением,

– добавил мэр.

Он также отметил, что всегда открыт к сотрудничеству и делает все открыто и прозрачно.

"То, что произошло сегодня – я по-другому назвать не могу. На меня давить невозможно", – подытожил Кличко.

Смотрите брифинг Виталия Кличко относительно обысков: видео

Обыски в доме Кличко: коротко