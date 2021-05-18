Об этом мэр Киева сказал на брифинге. Он заверил, что таким образом на него психологически давят.
К теме В дом мэра Киева Кличко пришли с обысками
"У меня стоит камера видеонаблюдения. Я видел, как сотрудники правоохранительных органов стучали и звонили именно в мою дверь. Более того, соседка также говорит, что они спрашивали, где Кличко", – рассказал он.
Случайность? У меня большие сомнения. Я считаю это психологическим давлением,
– добавил мэр.
Он также отметил, что всегда открыт к сотрудничеству и делает все открыто и прозрачно.
"То, что произошло сегодня – я по-другому назвать не могу. На меня давить невозможно", – подытожил Кличко.
Смотрите брифинг Виталия Кличко относительно обысков: видео
Обыски в доме Кличко: коротко
- Об обысках в доме Виталия Кличко сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
- Что интересно, служащие находились в соседнем подъезде примерно час. Зашли в подъезд Кличко, когда тот в 7:00 выехал на тренировку.
- Правоохранители заверили, что обыски проходили не в жилище Кличко.