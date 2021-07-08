По словам экспертки, обращение о домогательствах нередко поступают на горячую линию "Ла Страда". И это свидетельствует о том, что потерпевшие не понимают, как им действовать в критической ситуации.

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Механизм защиты жертв сексуальных домогательств в Украине только развивается.

Что делать жертве домогательств?

Как утверждает вице-президентка "Ла Страда" Екатерина Бороздина, с 2019 года в Украине действует статья Уголовного кодекса о сексуальном насилии. К этому преступлению включают и домогательства. За совершение этого правонарушения могут посадить на 5 лет.

В Законе сказано, что сексуальные домогательства могут быть физическими и словесными. К физическим относятся прикосновения к частям тела, хлопанье по ним, которые являются неприемлемыми для другого человека.

Чтобы пресечь правонарушение, по словам правозащитницы, надо:

вслух и громко заявить о том, что прикосновения или слова человека неприятны;

если инцидент произошел в метро, ​​можно найти полицейских;

Насилие нельзя "заслужить", то есть обвинение жертвы в том, что "сама виновата, потому что ярко оделась" неприемлемы и не дают никому права травить этого человека или приставать к нему. Поэтому ответственность за насилие должен нести только обидчик, а не жертва,

– подчеркнула Бороздина.

На днях на переходе между станциями "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" крепкий мужчина ударил девушку по пятой точке. Злоумышленник получил от нее серьезного нагоняя.