В киевском университете 8 марта устроили торжество по случаю открытия женского туалета. Тарас Креминь подготовил обращение в Министерство образования с требованием провести служебное расследование.

Накануне торжественное открытие женских туалетов провели в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отреагировал на это событие.

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Реакция Креминя на торжественное открытие туалета

Чрезвычайно поражен такими "праздничными" событиями в государственном ВУЗЕ, в котором открытию женских уборных, что сопровождается пафосом с перерезанием ленты и лирическими выкрутасами, в Украине должен быть положен конец,

– написал языковой омбудсмен.

Кремень добавил, что уже подготовил обращение в Министерство образования и науки Украины с целью проведения служебного расследования относительно "мероприятия".

Праздничное открытие женских уборных: что известно

В Киеве в Государственном университете телекоммуникаций 8 марта торжественно открыли женский туалет.

Во время мероприятия перерезали ленту и зачитали поздравительное стихотворение.

На мероприятии было немало людей, вероятно, члены коллектива.

В университете торжественно открыли женский туалет: смотрите видео