Некоторые куски льда имеют до 3 сантиметров в диаметре. Их сравнивают с перепелиными яйцами.
Заметьте Из-за непогоды более 100 городов и сел остались без света: в каких областях
Что говорят синоптики
- Синоптики предупредили украинцев, что 29 мая на большинстве территории Украины будет царить непогода.
- Грозы и град пообещали в большинстве южных и центральных регионах. Кроме того, непогода накроет Сумскую и Харьковскую области.
- Спасатели объявили о желтом уровне опасности.
- По данным синоптиков, скорость ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду.
- Холоднее всего 29 мая будет на Западе. Там температура воздуха прогреется лишь до +17 градусов.
- Самое теплое – на востоке. В частности, в Луганской области прогнозируют до + 28 градусов.