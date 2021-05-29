Накануне лета: Киевщину засыпало градом – фото

29 мая 2021 , 10:13
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Источник:

Kyiv LIVE

Киевщина в субботу, 29 мая, оказалась в эпицентре непогоды. Местные жители рассказывают, что ураган принес им дожди с градом.

Некоторые куски льда имеют до 3 сантиметров в диаметре. Их сравнивают с перепелиными яйцами.

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Что говорят синоптики

  • Синоптики предупредили украинцев, что 29 мая на большинстве территории Украины будет царить непогода.
  • Грозы и град пообещали в большинстве южных и центральных регионах. Кроме того, непогода накроет Сумскую и Харьковскую области.
  • Спасатели объявили о желтом уровне опасности.
  • По данным синоптиков, скорость ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду.
  • Холоднее всего 29 мая будет на Западе. Там температура воздуха прогреется лишь до +17 градусов.
  • Самое теплое – на востоке. В частности, в Луганской области прогнозируют до + 28 градусов.
 
Обратите внимание! Украинские синоптики прогнозируют, что лето 2021 года в Украине будет дождливым, но жарким. Наивысшая температура воздуха поднимется в июле.
Автор: Мар'яна Бекало