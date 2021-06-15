Организовал разрушение санатория под Киевом: прокуроры сообщили о подозрении предпринимателю

Работники прокуратуры, ГБР и СБУ продолжают разбираться с громким делом о судьбе довольно известного санатория "Журавушка", который работал в селе Пуховка Броварского района.

15 июня правоохранители сообщили о подозрении в растрате имущества государственного оздоровительно-лечебного учреждения директору частной компании. По данным следствия, мужчина нанес государству ущерб на 20 миллионов гривен.

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Огромный комплекс "Журавушка" стал заброшенным в 2008 году, когда его передали в долгосрочную аренду частной фирме. Среди условий пользования санаторием было его возвращение государству.

Вместо детского лагеря – любимое место страйкболистов и диггеров

В тот момент, когда санаторий передавали частному предпринимателю, там работали неплохой детский лагерь и санаторий. Ежегодно заведение посещали тысячи людей.

Впрочем, заведение прекратило свою работу и простояло в заброшенном состоянии фактически до 2017 года. Затем арендатор начал разрушать помещение санатория, пока правоохранители не обратили внимание на его деятельность. Впоследствии имущество комплекса было арестовано. Впрочем, от зданий сегодня не осталось ровным счетом ничего.

Следователи утверждают, что для прикрытия своей противоправной деятельности предприниматель использовал другое подконтрольное ему общество. Директору этой фирмы также сообщили о подозрении в совершении преступления в августе 2020 года.

Сейчас здания "Журавушки" выглядят полуразрушенными. Некогда популярный детский лагерь превратился в место, где постоянно собираются страйкболисты и диггеры.

Если вину мужчины признают в суде, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Также служители Фемиды могут конфисковать имущество злоумышленника.