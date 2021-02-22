Председатель Киевской ОГА Володин заболел коронавирусом
Председатель Киевской областной госадминистрации Василий Володин заболел коронавирусом. Чиновник уже ушел на самоизоляцию.
Источник:фейсбук Василия Володина
Он пишет, что результаты ПЦР-тестирования пришли на выходных. Болезнь, по словам Володина, протекает в легкой форме.
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Друзья, множество раз подчеркивал, на сколько серьезна ситуация с коронавирусом. Сегодня пишу об этом снова, но теперь уже из собственного опыта. На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования,
– пишет председатель Киевской ОГА.
Также он добавил, что пока осложнений нет.
Чиновник сообщил, что уже находится на самоизоляции и будет работать из дома в онлайн-режиме.
Мы с командой облгосадминистрации продолжаем работу в штатном режиме. Единственное отличие в том, что я буду присоединяться ко всем процессам дистанционно,
– рассказал Володин.
Также он призвал всех жителей Киевской области придерживаться карантинных ограничений:
- пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и антисептиками,
- избегайте скоплений людей,
- очень внимательно относитесь к своему самочувствию.
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