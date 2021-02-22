Председатель Киевской областной госадминистрации Василий Володин заболел коронавирусом. Чиновник уже ушел на самоизоляцию.

Он пишет, что результаты ПЦР-тестирования пришли на выходных. Болезнь, по словам Володина, протекает в легкой форме.

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Друзья, множество раз подчеркивал, на сколько серьезна ситуация с коронавирусом. Сегодня пишу об этом снова, но теперь уже из собственного опыта. На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования,

– пишет председатель Киевской ОГА.

Также он добавил, что пока осложнений нет.

Чиновник сообщил, что уже находится на самоизоляции и будет работать из дома в онлайн-режиме.

Мы с командой облгосадминистрации продолжаем работу в штатном режиме. Единственное отличие в том, что я буду присоединяться ко всем процессам дистанционно,

– рассказал Володин.

Также он призвал всех жителей Киевской области придерживаться карантинных ограничений: