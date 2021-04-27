Председателя Киевского областного совета Александра Склярова отправили в отставку. За это решение проголосовали 59 депутатов из 60 присутствующих.

Общее количество депутатов – 84. Также вместе со Скляровым лишились должностей его заместители Марина Сапожко и Валерий Ксензенко.

Ранее "Слуга" Александр Скляров возглавил Киевский облсовет: что о нем известно

Заседание инициировали депутаты 3 фракций

Еще 19 апреля депутаты трех фракций "За майбутнє", "Европейская Солидарность" и "Слуга народа" зарегистрировали обращение, чтобы созвать внеочередное заседание. На него и хотели вынести вопрос об увольнении действующего председателя.

Сам Скляров – представитель президентской политсилы. Как сообщает движение ЧЕСТНО, его кандидатуру проталкивал нардеп Александр Дубинский. Победу Склярову гарантировали всего несколько голосов.

Смотрите видео, как считали голоса за отставку Склярова: