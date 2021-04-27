Председателя Киевского облсовета Александра Склярова сняли с должности
Председателя Киевского областного совета Александра Склярова отправили в отставку. За это решение проголосовали 59 депутатов из 60 присутствующих.
Источник:ЧЕСТНО
Общее количество депутатов – 84. Также вместе со Скляровым лишились должностей его заместители Марина Сапожко и Валерий Ксензенко.
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Заседание инициировали депутаты 3 фракций
Еще 19 апреля депутаты трех фракций "За майбутнє", "Европейская Солидарность" и "Слуга народа" зарегистрировали обращение, чтобы созвать внеочередное заседание. На него и хотели вынести вопрос об увольнении действующего председателя.
Сам Скляров – представитель президентской политсилы. Как сообщает движение ЧЕСТНО, его кандидатуру проталкивал нардеп Александр Дубинский. Победу Склярову гарантировали всего несколько голосов.
Смотрите видео, как считали голоса за отставку Склярова:
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