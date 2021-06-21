Появление киоска заметила местная жительница. Она и обнародовала в сети его фото.

Читайте также На Львовщине в третий раз задержали священника за продажу самодельного оружия: фото

Церковь открыла киоск

Кофейный бизнес в Киеве достиг своего апогея. Вот у нас церковь открыла киоск, например,

– отметила Павленко.

Киоск называется "Храмовые вкусности и кофе". А расположен он на улице Овруцкой, на Лукьяновке. Пользователи активно реагируют на это сообщение, в основном интересом.

Кроме того, пишут, что такое же заведение есть в Харькове, и еда там вкусная.

Другие комментарии пользователей сети

а если бы причащались эспрессо;

через пол года там будет новый храм,

говорят, там священник варит кофе.

Женщина, которая опубликовала это фото, подытожила, что "это была классная бизнес-идея", если учесть, сколько людей спросили у нее адрес этого киоска.

Обратите внимание! Несколько девушек в центре Киева решили развлечься в церкви Рождества Христова в ночь на Пасху. Они курили, распивали алкоголь в храме и задували свечи.