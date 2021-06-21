Причащаться эспрессо: в Киеве церковь открыла киоск-кафе

В Киеве церковь открыла киоск "Храмовые вкусности и кофе". Он появился на улице Овруцкой, что на Лукьяновке.
Появление киоска заметила местная жительница. Она и обнародовала в сети его фото.
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Церковь открыла киоск
Кофейный бизнес в Киеве достиг своего апогея. Вот у нас церковь открыла киоск, например,
– отметила Павленко.
Киоск называется "Храмовые вкусности и кофе". А расположен он на улице Овруцкой, на Лукьяновке. Пользователи активно реагируют на это сообщение, в основном интересом.
Кроме того, пишут, что такое же заведение есть в Харькове, и еда там вкусная.
Другие комментарии пользователей сети
- а если бы причащались эспрессо;
- через пол года там будет новый храм,
- говорят, там священник варит кофе.
Женщина, которая опубликовала это фото, подытожила, что "это была классная бизнес-идея", если учесть, сколько людей спросили у нее адрес этого киоска.Обратите внимание! Несколько девушек в центре Киева решили развлечься в церкви Рождества Христова в ночь на Пасху. Они курили, распивали алкоголь в храме и задували свечи.