Как отметили в КГГА, фискалы проводили обыски в Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры "Киевпасстранс". При этом касались следственные действия уголовного производства, в рамках которого с обысками приходили месяц назад.
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Чиновники подчеркнули, что все документы о якобы совершенном преступлении налоговики получили еще 4 февраля.
Четвертый раз ищут то же самое
- Коммунальщики утверждают, что фискалы приходили по документацию, которую впервые им передавали по требованию запроса в феврале.
- Во второй раз представители ГФС получали тот же пакет документов по требованию Шевченковского районного суда 5 мая.
- 13 мая фискалы снова приходили в дирекцию "Киевпастранса" с обысками, чтобы уже в третий раз забрать нужные им бумаги.
23 июня правоохранители уже в четвертый раз проводили обыски на предприятии, связанном с КП. Впрочем, они не пришли в офис "Киевпасстранс". Однако проиллюстрировали релиз о следственных действиях фотографиями из предыдущих визитов к коммунальщикам.
Коротко о массовых обысках в Киеве
- Уже второй месяц правоохранительные органы проводят обыски почти во всех основных коммунальных предприятиях столицы.
- По словам мэра Виталия Кличко, появление следователей является давлением на него и городские власти.
- В офисе президента заверили, что политики в этом нет.
- Впоследствии с обыском приходили работники СБУ и в дом Кличко. Однако обыскивать пошли другую квартиру.