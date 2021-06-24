Приходили за документами, полученными 4 раза: в КГГА пояснили обыски в "Киевпастрансе"

24 июня 2021 , 12:26
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КГГА

Представители коммунального предприятия "Киевпастранс", где 23 июня проводили обыски сотрудники налоговой милиции и фискальной службы, объяснили появление правоохранителей. По словам госслужащих, появление следователей было довольно непонятным.

Как отметили в КГГА, фискалы проводили обыски в Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры "Киевпасстранс". При этом касались следственные действия уголовного производства, в рамках которого с обысками приходили месяц назад.

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Чиновники подчеркнули, что все документы о якобы совершенном преступлении налоговики получили еще 4 февраля.

Четвертый раз ищут то же самое

  • Коммунальщики утверждают, что фискалы приходили по документацию, которую впервые им передавали по требованию запроса в феврале.
  • Во второй раз представители ГФС получали тот же пакет документов по требованию Шевченковского районного суда 5 мая.
  • 13 мая фискалы снова приходили в дирекцию "Киевпастранса" с обысками, чтобы уже в третий раз забрать нужные им бумаги.

23 июня правоохранители уже в четвертый раз проводили обыски на предприятии, связанном с КП. Впрочем, они не пришли в офис "Киевпасстранс". Однако проиллюстрировали релиз о следственных действиях фотографиями из предыдущих визитов к коммунальщикам.

Коротко о массовых обысках в Киеве

  • Уже второй месяц правоохранительные органы проводят обыски почти во всех основных коммунальных предприятиях столицы.
  • По словам мэра Виталия Кличко, появление следователей является давлением на него и городские власти.
  • В офисе президента заверили, что политики в этом нет.
  • Впоследствии с обыском приходили работники СБУ и в дом Кличко. Однако обыскивать пошли другую квартиру.
Автор: Олексій Чибісов