Приходили за документами, полученными 4 раза: в КГГА пояснили обыски в "Киевпастрансе"

Представители коммунального предприятия "Киевпастранс", где 23 июня проводили обыски сотрудники налоговой милиции и фискальной службы, объяснили появление правоохранителей. По словам госслужащих, появление следователей было довольно непонятным.

Как отметили в КГГА, фискалы проводили обыски в Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры "Киевпасстранс". При этом касались следственные действия уголовного производства, в рамках которого с обысками приходили месяц назад.

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Чиновники подчеркнули, что все документы о якобы совершенном преступлении налоговики получили еще 4 февраля.

Четвертый раз ищут то же самое

Коммунальщики утверждают, что фискалы приходили по документацию, которую впервые им передавали по требованию запроса в феврале.

Во второй раз представители ГФС получали тот же пакет документов по требованию Шевченковского районного суда 5 мая.

13 мая фискалы снова приходили в дирекцию "Киевпастранса" с обысками, чтобы уже в третий раз забрать нужные им бумаги.

23 июня правоохранители уже в четвертый раз проводили обыски на предприятии, связанном с КП. Впрочем, они не пришли в офис "Киевпасстранс". Однако проиллюстрировали релиз о следственных действиях фотографиями из предыдущих визитов к коммунальщикам.

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