Более тысячи прихожан пророссийской церкви пришла к Офису Президента с надеждой передать Владимиру Зеленскому свое обращение. Они требуют, чтобы УПЦ МП не переименовывали в Русскую Православную Церковь.
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Верующие требуют отмены законов №2662-VIII и 2673-VIII, которые предусматривают обязательное изменение названия церкви и возможность перехода храмов к Православной церкви Украины.
Жалуются на религиозные гонения
С традиционными для подобных акций запеваниями молитв прихожане УПЦ МП заблокировали проход на Банковой.
Они хотят, чтобы их услышал президент Зеленский, который сейчас общается с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30".
Смотрите видео с крестного хода УПЦ МП в Киеве:
Деятельность УПЦ МП в Украине, как утверждают разведчики, напрямую подчиняется РПЦ и Кремлю. В СВР неоднократно отмечали, что Москва активно использует прихожан для антиукраинской деятельности. Также правоохранители говорят, что под крылом УПЦ МП могут формироваться парамилитарные группировки.