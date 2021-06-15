Более тысячи прихожан пророссийской церкви пришла к Офису Президента с надеждой передать Владимиру Зеленскому свое обращение. Они требуют, чтобы УПЦ МП не переименовывали в Русскую Православную Церковь.

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Верующие требуют отмены законов №2662-VIII и 2673-VIII, которые предусматривают обязательное изменение названия церкви и возможность перехода храмов к Православной церкви Украины.

Жалуются на религиозные гонения

С традиционными для подобных акций запеваниями молитв прихожане УПЦ МП заблокировали проход на Банковой.

Они хотят, чтобы их услышал президент Зеленский, который сейчас общается с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Смотрите видео с крестного хода УПЦ МП в Киеве:

Деятельность УПЦ МП в Украине, как утверждают разведчики, напрямую подчиняется РПЦ и Кремлю. В СВР неоднократно отмечали, что Москва активно использует прихожан для антиукраинской деятельности. Также правоохранители говорят, что под крылом УПЦ МП могут формироваться парамилитарные группировки.

Активность УПЦ МП несколько снизилась после получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины 5 – 6 января 2019 года. С тех пор, несмотря на постоянные попытки россиян помешать этому, немалое количество храмов вышло из-под контроля УМЦ МП.