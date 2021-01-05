Приложение Kyiv Smart City больше не работает: причина неизвестна, но есть альтернатива
В Киеве прекратило работу приложение для смартфонов Kyiv Smart City. Пользователям предлагают перейти на новое – "Киев Цифровой". Интересно, что команда, которая отвечает за такие современные технологии в столице, не знает почему произошла замена.
Для того, чтобы перенести не использованные поездки в новое приложение, необходимо об этом сообщить – написать на электронную почту. Автоматический перенос между сервисами не предусмотрен. Об этом пишут на сайте "Новое время".
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Команда Kyiv Smart City удивлена – о закрытии приложения не знали
Представители команды Kyiv Smart City сообщили журналистам, что новость о прекращении работы приложения они узнали из сообщений СМИ. Оказывается, что они не участвовали в разработке нового приложения, вопреки информации на странице приложения в AppStore.
Для нас это стало такой же неожиданностью как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей. Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой", но мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними,
– сообщили представители команды.
Действительно, новое приложение заметно не отличается от предыдущего и функционал тот же.
Интересно, что "команда" опровергла информацию о том, что она куда-то отправляется / Скриншот
Команда Smart City будет работать
Глава комитета Smart City общественного совета при Минцифры Юрий Назаров в фейсбуке отметил, что команда-разработчик популярного приложения не имела никакого отношения к реализации "Киев Цифровой".
Мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними. Не лишним будет сказать, что ни в какую даль под музыку мы не отправлялись. Команда Smart City продолжает разрабатывать новые и улучшать уже запущенные сервисы не только для Киева, но и для всех городов Украины,
– подчеркнул Назаров.
Что можно делать в новом приложении?
- Пополнять транспортную карту и брать проездной на месяц.
- Покупать QR-билет для проезда в муниципальном транспорте.
- Оплачивать парковку.
- Получать уведомления об эвакуации машины.
Для возврата неиспользованных билетов нужно обратиться в службу поддержки support@kyiv.digital.
Кстати, накануне Нового года Киевсовет снова отложил введение электронного билета как единственного средства оплаты проезда в общественном транспорте – это сделали из-за льготников.
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