В Киеве прекратило работу приложение для смартфонов Kyiv Smart City. Пользователям предлагают перейти на новое – "Киев Цифровой". Интересно, что команда, которая отвечает за такие современные технологии в столице, не знает почему произошла замена.

Для того, чтобы перенести не использованные поездки в новое приложение, необходимо об этом сообщить – написать на электронную почту. Автоматический перенос между сервисами не предусмотрен. Об этом пишут на сайте "Новое время".

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Команда Kyiv Smart City удивлена ​​– о закрытии приложения не знали

Представители команды Kyiv Smart City сообщили журналистам, что новость о прекращении работы приложения они узнали из сообщений СМИ. Оказывается, что они не участвовали в разработке нового приложения, вопреки информации на странице приложения в AppStore.

Для нас это стало такой же неожиданностью как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей. Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой", но мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними,

– сообщили представители команды.

Действительно, новое приложение заметно не отличается от предыдущего и функционал тот же.



Интересно, что "команда" опровергла информацию о том, что она куда-то отправляется / Скриншот

Команда Smart City будет работать

Глава комитета Smart City общественного совета при Минцифры Юрий Назаров в фейсбуке отметил, что команда-разработчик популярного приложения не имела никакого отношения к реализации "Киев Цифровой".

Мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними. Не лишним будет сказать, что ни в какую даль под музыку мы не отправлялись. Команда Smart City продолжает разрабатывать новые и улучшать уже запущенные сервисы не только для Киева, но и для всех городов Украины,

– подчеркнул Назаров.

Что можно делать в новом приложении?

Пополнять транспортную карту и брать проездной на месяц.

Покупать QR-билет для проезда в муниципальном транспорте.

Оплачивать парковку.

Получать уведомления об эвакуации машины.

Для возврата неиспользованных билетов нужно обратиться в службу поддержки support@kyiv.digital.

Кстати, накануне Нового года Киевсовет снова отложил введение электронного билета как единственного средства оплаты проезда в общественном транспорте – это сделали из-за льготников.