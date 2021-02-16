В КГГА рассказали о результатах работы нового городского приложения "Киев Цифровой", а также поделились планами его развития. В будущем с помощью приложения можно будет голосовать за проекты общественного бюджета.

За один месяц приложение загрузили более 200 тысяч пользователей, в нем зарегистрировали более 17 000 машин. Всего было использовано 265 тысяч QR-билетов.

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Сейчас функционал приложения "Киев цифровой" включает покупки билетов на общественный транспорт, а также через него можно оплачивать штрафы или получать уведомления о ремонтных работах от коммунальных служб.

Что будет нового в приложении

В КГГА анонсировали возможность голосовать за проекты в пределах Общественного бюджета Киева. В приложении появится карта с наличием свободных мест на парковочных площадках, а также плата за них онлайн.

Разработчики также работают над решением проблемы пробок в столице. Для этого Киев начинает сотрудничать с международной компанией, которая будет оптимизировать транспортные потоки с помощью компьютерного обучения.

Ранее сайт 24 канала писал, что приложение "Киев цифровой" пришло на замену мобильному приложению Kyiv Smart City. Это стало неожиданностью как для жителей столицы, так и для разработчиков приложения-предшественника.