В приложении с городскими сервисами "Киев Цифровой" с 29 января появится возможность оплатить штраф за нарушение ПДД. Также водители смогут получать уведомления когда им "будут выписывать" штрафы.

Источник: itechua

Оплатить штраф можно прямо со смартфона.

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Для использования сервиса необходимо установить плагин "Киев Цифровой" из магазинов приложений Google Play или App Store. Затем необходимо ввести данные своего автомобиля в приложении и включить получение уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения, появится возможность оплатить их, после чего можно будет загрузить квитанцию об уплате штрафа.

Скриншот приложения

Приложение "Киев Цифровой" включает все главные сервисы Киева. Пользователи могут:

пополнить транспортную карту,

пользоваться QR-билетами,

оплатить паркинг и штрафы,

вернуть эвакуированный автомобиль без очереди,

получить уведомления о проведении ремонтных работ.

Приложение "Киев Цифровой" стал преемником Kyiv Smart City, который перестал работать 5 января этого года.