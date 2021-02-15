Присвоение офиса на Банковой: в Киеве будут судить экс-нардепа, адвоката и нотариуса
Дело, которое открыли в 2019 году, по факту присвоения квартиры на улице Банковой, передали в суд. На скамье подсудимых оказались адвокат, нотариус и бывший народный депутат Антон Ружицкий.
Источник:Киевская городская прокуратура
Они переписали квартиру, которая стоит несколько миллионов гривен, на покойницу. Это был фактически офис в самом центре, который принадлежал государству.
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Злоумышленники пытались продать его общественной организации за 130 тысяч долларов.
Что известно об этой афере
Частный нотариус и двое адвокатов, один из которых бывший народный депутат Украины Антон Ружицкий, используя анкетные данные бабушки, которая умерла еще в 2002 году, осуществили незаконную перерегистрацию права собственности на квартиру, находившуюся на балансе Государственного управления делами.
Ружицкого правоохранители задержали непосредственно на месте совершения преступления при попытке заключить договор купли-продажи этого имущества.
Задержание нардепа и его сообщника / Фото СБУ
Также выяснилось, что другой участник группы в ходе сделки использовал поддельный паспорт гражданина Украины на чужое имя.
Антон Ружицкий / Фото с его страницы в фейсбуке
Квартира арестована и фактически передана Государственному управлению делами.
Кто такой Антон Ружицкий?Он был депутатом ВРУ в течение 2005 – 2007 годов от блока Виктора Ющенко "Наша Украина". До этого – депутат Львовского горсовета (2002 – 2005), был главой комиссии по депутатской деятельности и законности. В 1970 – 1980 годах работал на различных должностях во львовской милиции.
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