Дело, которое открыли в 2019 году, по факту присвоения квартиры на улице Банковой, передали в суд. На скамье подсудимых оказались адвокат, нотариус и бывший народный депутат Антон Ружицкий.

Они переписали квартиру, которая стоит несколько миллионов гривен, на покойницу. Это был фактически офис в самом центре, который принадлежал государству.

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Злоумышленники пытались продать его общественной организации за 130 тысяч долларов.

Что известно об этой афере

Частный нотариус и двое адвокатов, один из которых бывший народный депутат Украины Антон Ружицкий, используя анкетные данные бабушки, которая умерла еще в 2002 году, осуществили незаконную перерегистрацию права собственности на квартиру, находившуюся на балансе Государственного управления делами.

Ружицкого правоохранители задержали непосредственно на месте совершения преступления при попытке заключить договор купли-продажи этого имущества.

Задержание нардепа и его сообщника / Фото СБУ

Также выяснилось, что другой участник группы в ходе сделки использовал поддельный паспорт гражданина Украины на чужое имя.



Антон Ружицкий / Фото с его страницы в фейсбуке

Квартира арестована и фактически передана Государственному управлению делами.