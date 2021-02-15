Привласнення офісу на Банковій: у Києві судитимуть екснардепа, адвоката й нотаріуса
Справу, яку відкрили у 2019 році за фактом привласнення квартири на вулиці Банковій передали до суду. На лаві підсудних опинились адвокат, нотаріус та колишній народний депутат Антон Ружицький.
Источник:Київська міська прокуратура
Вони переписали квартиру, яка коштує декілька мільйонів гривень, на небіжчицю. Це був фактично офіс у самісінькому центрі, який належав державі.
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Зловмисники намагались продати його громадській організації за 130 тисяч доларів.
Що відомо про цю аферу
Приватний нотаріус та двоє адвокатів, один з яких колишній народний депутат України Антон Ружицький використовуючи анкетні дані бабусі, яка померла ще у 2002 році, здійснили незаконну перереєстрацію права власності на квартиру, що перебувала на балансі Державного управління справами.
Ружицького правоохоронці затримали безпосередньо на місці вчинення злочину при спробі укласти договір купівлі-продажу цього майна.
Затримання нардепа та його спільника / Фото СБУ
Також з’ясувалося, що інший учасник групи у ході оборудки використовував підроблений паспорт громадянина України на чуже ім’я.
Антон Ружицький / фото з його сторінки у фейсбуці
Квартиру заарештовано та фактично передано Державному управлінню справами.
Хто такий Антон Ружицький?Він був депутатом ВРУ впродовж 2005 – 2007 років від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна". До цього – депутат Львівської міськради (2002 – 2005), був головою комісії з депутатської діяльності та законності. У 1970 – 1980 роках працював на різних посадах у львівській міліції.
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