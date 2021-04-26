В Киеве утром в понедельник 26 апреля наблюдаются большие пробки на дорогах. Движение ограничено в традиционных местах.

Онлайн-карта столицы вся обозначена красным. Сайт 24 канала рассказывает куда лучше не ехать в часы пик.

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Где в Киеве трудно проехать утром 26 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 26 апреля пробки / Скриншот Google Maps

Утопил новенькую Ferrari

На сайте Авто24 рассказывают довольно досадную историю – владелец новенького Ferrari 812 Superfast утопил суперкар в озере через несколько часов после покупки. Мужчина не поставил машину на "ручник" и дорого заплатил за свою ошибку. По меньшей мере 278 тысяч евро.