В первый рабочий день недели 26 апреля Киев парализовало пробками
Затори у Києві 26 квітня / 24 канал
В Киеве утром в понедельник 26 апреля наблюдаются большие пробки на дорогах. Движение ограничено в традиционных местах.
Источник:24 канал
Онлайн-карта столицы вся обозначена красным. Сайт 24 канала рассказывает куда лучше не ехать в часы пик.
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Где в Киеве трудно проехать утром 26 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 26 апреля пробки / Скриншот Google Maps
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