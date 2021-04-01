Первый день апреля начался для владельцев машин и пассажиров наземного транспорта с пребывания в пробках. Сайт 24 канала рассказывает куда лучше не ехать в часы пик.

Пробки образовались как на левом берегу, так и в центре столицы. Немало традиционных мест обозначено на карте красным.

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Где в Киеве трудно проехать утром 1 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 1 апреля пробки / Скриншот Google Maps

В Киеве отказались переходить на "летнюю" скорость для движения

Власти столицы отказались от повышения максимально разрешенной скорости на некоторых дорогах города до 80 километров в час. Мотивируют такое решение в КГГА тем, что ни одна из 7 улиц не подпадает под необходимые критерии для ускоренного движения. Вот эти улицы: