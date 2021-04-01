Пробки в Киеве утром 1 апреля: какие дороги парализованы и куда лучше не ехать – онлайн-карта
Первый день апреля начался для владельцев машин и пассажиров наземного транспорта с пребывания в пробках. Сайт 24 канала рассказывает куда лучше не ехать в часы пик.
Источник:24 канал
Пробки образовались как на левом берегу, так и в центре столицы. Немало традиционных мест обозначено на карте красным.
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Где в Киеве трудно проехать утром 1 апреля:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 1 апреля пробки / Скриншот Google Maps
В Киеве отказались переходить на "летнюю" скорость для движения
Власти столицы отказались от повышения максимально разрешенной скорости на некоторых дорогах города до 80 километров в час. Мотивируют такое решение в КГГА тем, что ни одна из 7 улиц не подпадает под необходимые критерии для ускоренного движения. Вот эти улицы:
- проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- улица Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
- улица Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
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