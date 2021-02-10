Пробки 10 февраля: Киев продолжает страдать от непогоды – онлайн-карта
Утром 10 февраля на дорогах столицы сохраняется довольно тяжелая ситуация. Пробки, которые возникли из-за снегопадов и немалого количества машин, остановили движение фактически по всем дорогам Киева.
Источник:24 канал
Онлайн-карта столицы вся обозначена "красным". Город буквально стоит.
Читайте также Снежный коллапс в Киеве: на въезде в столицу стоит "тысяча" грузовиков – видео
Где в Киеве трудно проехать утром 10 февраля:
- Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)
- Улица Центральная
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Освободителей
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")
- Улица Набережно-Рыбальская,
- Гаванский мост,
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Лобановского
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")
- Улица Елены Телиги
- Проспект Степана Бандеры
Где в Киеве 10 февраля пробки / Скриншот с Google Maps
Вчера в столице была аналогичная ситуация, а на въезде в город образовалась огромная очередь из грузовиков, которые не пропускали в Киев. "Укравтодор" насчитал более 1400 машин.
Погодные условия
Зима продолжает свирепствовать – сегодня на дорогах столицы ожидается гололедица. Днем снег должен прекратиться, но весь день будет сохраняться минусовая температура.
Поделиться новостью