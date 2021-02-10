Утром 10 февраля на дорогах столицы сохраняется довольно тяжелая ситуация. Пробки, которые возникли из-за снегопадов и немалого количества машин, остановили движение фактически по всем дорогам Киева.

Онлайн-карта столицы вся обозначена "красным". Город буквально стоит.

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Где в Киеве трудно проехать утром 10 февраля:

Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)

Улица Центральная

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Освободителей

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")

Улица Набережно-Рыбальская,

Гаванский мост,

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Лобановского

Проспект Любомира Гузара

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")

Улица Елены Телиги

Проспект Степана Бандеры



Где в Киеве 10 февраля пробки / Скриншот с Google Maps

Вчера в столице была аналогичная ситуация, а на въезде в город образовалась огромная очередь из грузовиков, которые не пропускали в Киев. "Укравтодор" насчитал более 1400 машин.

Погодные условия

Зима продолжает свирепствовать – сегодня на дорогах столицы ожидается гололедица. Днем снег должен прекратиться, но весь день будет сохраняться минусовая температура.