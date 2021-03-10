Утро среды, 10 марта, началось для владельцев автомобилей в Киеве с пребывания в пробках. Как и всегда, объехать их невозможно, поскольку пробки сковали почти всю столицу.

Заторы наблюдаются только в часы пик. Сайт 24 канала рассказывает о ситуации на дорогах столицы.

Читайте также В Киеве поймали нетрезвого водителя неисправной маршрутки: фото

Где в Киеве трудно проехать утром 10 марта:

Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Дарницкое шоссе

проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

проспект Освободителей

Улица Братиславская ( "Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

проспект Бандеры

Улица Семена Скляренко

проспект Победы

Проспект Любомир Гузар и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Где в Киеве 10 марта пробки / Скриншот Google Maps

В Киеве состоялся традиционный "Большое женское ралли"

В столице эти любительские соревнования проводят уже 18 лет. В этом году участниками ралли стали более 60 женщин. Гонки начались на Контрактовой площади и продолжались весь день. За 7 часов команды должны были преодолеть почти 80 километров дистанции.

Участница ралли / Фото КГГА