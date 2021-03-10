Пробки в Киеве утром 10 марта, куда лучше не ехать: онлайн-карта
Утро среды, 10 марта, началось для владельцев автомобилей в Киеве с пребывания в пробках. Как и всегда, объехать их невозможно, поскольку пробки сковали почти всю столицу.
Источник:24 канал
Заторы наблюдаются только в часы пик. Сайт 24 канала рассказывает о ситуации на дорогах столицы.
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Где в Киеве трудно проехать утром 10 марта:
- Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Дарницкое шоссе
- проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- проспект Освободителей
- Улица Братиславская ( "Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- проспект Бандеры
- Улица Семена Скляренко
- проспект Победы
- Проспект Любомир Гузар и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 10 марта пробки / Скриншот Google Maps
В Киеве состоялся традиционный "Большое женское ралли"
В столице эти любительские соревнования проводят уже 18 лет. В этом году участниками ралли стали более 60 женщин. Гонки начались на Контрактовой площади и продолжались весь день. За 7 часов команды должны были преодолеть почти 80 километров дистанции.
Участница ралли / Фото КГГА
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