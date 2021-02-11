Начало предпоследнего рабочего дня недели 11 февраля в Киеве было привычным для всех владельцев авто. Добираться до офисов им приходится сквозь многочисленные пробки.

Ситуация на дорогах столицы уже лучше, если сравнивать с последними днями, но движение замедлено почти во всех районах. Сайт 24 канала рассказывает как лучше объехать эти места.

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Где в Киеве трудно проехать утром 11 февраля:

Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)

Улица Центральная

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Освободителей

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")

Улица Набережно-Рыбальская,

Гаванский мост,

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Лобановского

Проспект Любомира Гузара

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")

Улица Елены Телиги

Проспект Степана Бандеры



Где в Киеве 11 февраля пробки / Скриншот Google Maps

Погодные условия

Днем 11 февраля, а также ночью 12-го Киев будет засыпать мокрым снегом. На улицах столицы будут метели, а на дорогах водителей ожидают снежные заносы и гололедица.

Также с 12 по 13 февраля значительно снизится температура. Столбики термометров будут показывать от -11 градусов днем до -14 ночью.

Чтобы обеспечить свободное движение снегоуборочной техники, а также минимизировать пробки, с 7:00 11 февраля в столицу не будут пускать крупногабаритный транспорт.