Утром 11 февраля Киев страдает от пробок: онлайн-карта
Начало предпоследнего рабочего дня недели 11 февраля в Киеве было привычным для всех владельцев авто. Добираться до офисов им приходится сквозь многочисленные пробки.
Источник:24 канал
Ситуация на дорогах столицы уже лучше, если сравнивать с последними днями, но движение замедлено почти во всех районах. Сайт 24 канала рассказывает как лучше объехать эти места.
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Где в Киеве трудно проехать утром 11 февраля:
- Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)
- Улица Центральная
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Освободителей
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")
- Улица Набережно-Рыбальская,
- Гаванский мост,
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Лобановского
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")
- Улица Елены Телиги
- Проспект Степана Бандеры
Где в Киеве 11 февраля пробки / Скриншот Google Maps
Погодные условия
Днем 11 февраля, а также ночью 12-го Киев будет засыпать мокрым снегом. На улицах столицы будут метели, а на дорогах водителей ожидают снежные заносы и гололедица.
Также с 12 по 13 февраля значительно снизится температура. Столбики термометров будут показывать от -11 градусов днем до -14 ночью.
Чтобы обеспечить свободное движение снегоуборочной техники, а также минимизировать пробки, с 7:00 11 февраля в столицу не будут пускать крупногабаритный транспорт.
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