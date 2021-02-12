Снежные заносы и беспомощность коммунальщиков: Киев страдает от пробок
Несмотря на все попытки чиновников хотя бы как-то минимизировать сложную ситуацию на дорогах, утром 12 февраля мощные снегопады все равно парализовали Киев. Вполне по объективным причинам, расчистить дороги от снега коммунальщики не смогли.
Источник:24 канал
Сайт 24 канала рассказывает, где наблюдаются заторы в часы пик.
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Где в Киеве трудно проехать утром 12 февраля:
- Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)
- Улица Центральная
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Освободителей
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро " Теремки")
- Улица Набережно-Рыбальская,
- Гаванский мост,
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Лобановского
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")
- Улица Елены Телиги
- Проспект Степана Бандеры
Где в Киеве 12 февраля пробки / Скриншот Google Maps
Погодные условия
Зима пока не отступает – 12 февраля стихия, которая обрушилась на Киев на этой неделе, лишь ухудшится. По данным синоптиков в столице будут ожидаться порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.
На дорогах столицы следует ожидать сильную гололедицу, а также снежные заносы. Температура воздуха 12 февраля в Киеве составит -9...-11 градусов.
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