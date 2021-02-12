Несмотря на все попытки чиновников хотя бы как-то минимизировать сложную ситуацию на дорогах, утром 12 февраля мощные снегопады все равно парализовали Киев. Вполне по объективным причинам, расчистить дороги от снега коммунальщики не смогли.

Сайт 24 канала рассказывает, где наблюдаются заторы в часы пик.

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Где в Киеве трудно проехать утром 12 февраля:

Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста) Улица Центральная Дарницкое шоссе и Дарницкий мост Проспект Соборности Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная") Проспект Освободителей Улица Братиславская (метро "Черниговская") Проспект Романа Шухевича Проспект Академика Глушкова (в направлении метро " Теремки") Улица Набережно-Рыбальская, Гаванский мост, Улица Набережно-Крещатицкая Проспект Лобановского Проспект Любомира Гузара Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт") Улица Елены Телиги Проспект Степана Бандеры



Где в Киеве 12 февраля пробки / Скриншот Google Maps

Погодные условия

Зима пока не отступает – 12 февраля стихия, которая обрушилась на Киев на этой неделе, лишь ухудшится. По данным синоптиков в столице будут ожидаться порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.

На дорогах столицы следует ожидать сильную гололедицу, а также снежные заносы. Температура воздуха 12 февраля в Киеве составит -9...-11 градусов.