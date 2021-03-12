Пробки в Киеве утром 12 марта: как объехать и где усложнен проезд
Утро последнего рабочего дня недели на дорогах столицы началось с традиционных пробок. Образовались они на привычных для всех участках дорог.
Источник:24 канал
Центральные дороги на карте обозначены красным цветом. Сайт 24 канала рассказывает как лучше двигаться по столице в часы пик.
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Где в Киеве трудно проехать утром 12 марта:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Освободителей
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Улица Семена Скляренко
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 12 марта пробки / Скриншот Google Maps
Погодные условия
12 марта утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Киевавтодор" готов к ухудшению погодных условий: имеет 586 единиц специальной техники и работает в круглосуточном режиме.
По прогнозу синоптиков, осадки начнутся около 11 утра. Возможен мокрый снег с переходом в дождь. Температура ночью -6°С, днем -1°С – 0°С.
Заранее, до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров.
Коммунальщики призвали водителей быть осмотрительными на дорогах, а также призвали по возможности не использовать собственные авто во время снегопада.
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