Утро последнего рабочего дня недели на дорогах столицы началось с традиционных пробок. Образовались они на привычных для всех участках дорог.

Центральные дороги на карте обозначены красным цветом. Сайт 24 канала рассказывает как лучше двигаться по столице в часы пик.

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Где в Киеве трудно проехать утром 12 марта:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Освободителей

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Улица Семена Скляренко

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 12 марта пробки / Скриншот Google Maps

Погодные условия

12 марта утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Киевавтодор" готов к ухудшению погодных условий: имеет 586 единиц специальной техники и работает в круглосуточном режиме.

По прогнозу синоптиков, осадки начнутся около 11 утра. Возможен мокрый снег с переходом в дождь. Температура ночью -6°С, днем -1°С – 0°С.

Заранее, до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров.

Коммунальщики призвали водителей быть осмотрительными на дорогах, а также призвали по возможности не использовать собственные авто во время снегопада.